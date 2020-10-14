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Isparta'da otomobiliyle şarampole uçan sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole uçtu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole uçtu. Ters duran otomobildeki sürücü yaralı olarak kurtarıldı.


Olay öğlen saatlerinde Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki tarla yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ramazan Sarıoğlu(85) yönetimindeki 32 YR 506 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atan otomobil ters durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılan Ramazan Sarıoğlu'na ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sarıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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