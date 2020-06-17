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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA (İHA) – Isparta’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Adem Tarakçı'nın kullandığı 32 ABC 615 plakalı otomobil, Osman Tunçağır yönetimindeki 32 AP 260 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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