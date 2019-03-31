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Isparta'da oylar sayılıyor

Isparta’da 31 Mart Yerel Seçimleri için sandığa giden seçmenlerin oylarını kullanmasının ardından saat 17.

Isparta'da 31 Mart Yerel Seçimleri için sandığa giden seçmenlerin oylarını kullanmasının ardından saat 17.00 itibariyle oy sayımları başladı.


Isparta ili genelinde saat 08.00 itibariyle 1148 sandıkta toplam 322 bin 130 seçmen demokratik tercihlerini yaparak oylarını kullandı. Sandık bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, oy verme işlemi saat 17.00'de son bulduktan sonra Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesinde ilk sandıklar açılarak oy sayımına başlandı. Sandık başkanı ve üyeleri tarafından belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclis üyelikleriyle birlikte muhtar seçimlerinde kullanılan oy pusulaları ayrı ayrı konularak tasnif edildi. Tasnifin ardından ayrılan pusulalar görevliler eşliğinde sayılmaya başlandı. İl merkezi ve ilçelerde şu ana kadar kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, sayımların ardından oy pusulaları İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.

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