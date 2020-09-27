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Isparta'da park halindeki kamyon alev alev yandı

Isparta’da park halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da park halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun kenarında park halinde duran Kadir Kartal'a ait 50 AAK 624 plakalı kamyon bir anda motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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