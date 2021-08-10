Isparta'da parmağı pasta aparatına sıkışan kadın, tırnak makasıyla kurtarıldı

Isparta'da ekmek fırınında çalışan bir kadın temizlik yaptığı sırada parmağını pasta kreması aparatına sıkıştırdı. Kadının parmağı itfaiye ekipleri tarafından tırnak makası kullanılarak kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Ayazmana Mahallesi'ndeki oyun parkının karşısındaki ekmek fırınında meydana geldi. Fırında temizlik yapan Melek Uğurlu, parmağını pasta kreması aparatına sıkıştırdı. Parmağını kurtaramayan kadın için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri parmağa sıkışan pasta kreması aparatını tırnak makasıyla keserek çıkardı. Sağlık ekipleri de kurtarılan parmağa müdahale etti. Melek Uğurlu, pasta aparatından parmağının çıkarılmasından sonra “Çok korktum” dedi.