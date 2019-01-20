Isparta'da plastik imalathanesinde yangın

Isparta'da plastik maket üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sanayi içerisindeki yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramasını engelledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, yüklü miktarda maddi zarar meydana geldi.

Olay saat 14.30 sıralarında Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi 3. Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Nazmi Gülal'a ait plastik maket ve malzeme üretimi yapılan imalathanede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 5 yangın söndürme aracıyla 15 itfaiye eri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının daha fazla büyümesi engellendi. Yangın sonrasında ise yüklü miktarda maddi zarar meydana geldi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.