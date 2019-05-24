Isparta'da polisin durdurduğu otomobilden eroin çıktı

Isparta'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çünür Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 2 parça halinde 1.10 gram eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Otomobildeki Ö.V. ve Y.K. gözaltına alındı.