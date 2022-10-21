İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da polisin şok uygulamalarında 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 21 şok uygulamada 670 şahıs sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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