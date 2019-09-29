İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da Polisten yorgun sürücüye çay daveti

Isparta’da polis, uzun yol sürücülerinin yorgun şekilde trafikte seyrederek kazalara neden olmasının önüne geçmek adına koyduğu tabela ile çay davetinde bulunuyor.

Isparta'da polis, uzun yol sürücülerinin yorgun şekilde trafikte seyrederek kazalara neden olmasının önüne geçmek adına koyduğu tabela ile çay davetinde bulunuyor. Gelendost ilçesi yakınlarındaki tabelada ‘Yaşam için kısa bir mola. Sayın sürücüler, yorgunsanız çaya bekleriz' ifadeleri yer alıyor.


Isparta - Konya Karayolu üzerinde bulunan tabela ile yakın bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gelendost Bölge Trafik Denetleme Amirliği'ne davet edilen tüm sürücülere, polis gekipleri tarafından çay ikramında bulunuluyor.


Amacın polis - vatandaş ilişkisinin gelişimine katkı sunulması hedeflenen uygulama ile trafikte yorgunluk dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle oluşabilecek kazaların önlenmesi ve azaltılması hedefleniyor.


Tabela ayrıca, sürücüler tarafından olumlu bir uygulama olarak karşılanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.