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Isparta'da Ramazan Ayı öncesi dilenci operasyonu

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla dilencilere yönelik denetimlerini arttırdı.

Duygu simsarlığı yaparak halktan para toplayan vatandaşlar üzerinde çalışma gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri yakaladıkları dilencileri müdürlük merkezine götürdü. Burada yapılan kontrollerde başka şehirlerden geldikleri tespit edilen dilenciler il dışı edildi.


İşyerleri, cami önleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda vatandaşlardan para toplayan dilencilerin ALO 153 hattına bildirilmesi istenirken, yakalanan dilencilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı ve Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem uygulandığı bildirildi.

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