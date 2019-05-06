Isparta'da Ramazan Sokağı ve Gönül Sofrası

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, halkın Ramazan Ayı'nı kutlayarak, belediyenin bu aya özel dolu dolu programlar hazırladığını duyurdu. Başkan Başdeğirmen, ““Isparta Belediyesi, olarak bu Ramazan Ayı'nda sizler için farklı etkinlikler hazırladık, tüm halkımızı Gönül Soframıza ve tüm Ramazan etkinliklerine bekliyorum” dedi.

Isparta Belediyesi, Ramazan Ayı'na özel programlar hazırladı. Kentte, kültürel ve sanatsal etkinliklerin dolu dolu yaşanacağı Ramazan'da tarihi sokaklara yönelik farkındalık oluşturulacak olan ‘Ramazan Sokağı' açılıyor. Ramazan'ın ruhuna yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek olan sokak çalışmasında, nostalji yaşatılacağı belirtildi. Belediye iftar saatinde de muhtaç vatandaşlar, kente gelen misafirler, üniversite öğrencileri ve herkes için Gönül Sofrası kuruyor. Bu kapsamda da Ulu Camii Meydanı'nda Ramazan Ayı boyunca 2 bin kişilik iftar yemeği verileceği bildirildi.

“Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı: Ramazan ayı”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta halkının bu Ramazan'ı farklı bir şekilde yaşayacağını müjdeledi. Isparta'da Ramazan Ayı maneviyatının derinliklere kadar hissedileceğini belirten Başdeğirmen, tüm etkinliklere Isparta halkını davet etti.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, şu açıklamalarda bulundu; “İslam Alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan Ayı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesi temennisinde bulunarak tüm Isparta halkının ve İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım. Ramazan ayı, nefsi terbiye etmenin yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini dilerim”.

“Gönül Soframıza ve tüm Ramazan etkinliklerine bekliyoruz”

“Isparta Belediyesi, olarak bu Ramazan Ayı'nda sizler için farklı etkinlikler hazırladık” diyerek sözlerini sürdüren Başdeğirmen, “Hazırladığımız etkinlikler ve programlar ile Isparta'da Ramazan Ayı'nın maneviyatı havasının en derine kadar hissedilmesini arzuladık. Ulu Camii Meydanı'nda kuracağımız Gönül Sofrası ile birlik ve beraberliğimizi perçinleştirerek, Tarihi mirasımız, büyük önem verdiğimiz tarihi sokaklarımızda oluşturacağımız Ramazan Sokağı etkinlikleri ile bu yıl farklı bir programa imza atıyoruz. Tarihi sokaklarımızın güzelliğini ve ruhunu ortaya çıkarmaya yönelik programımız kapsamında kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacak, Ramazan Sohbetleri gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı Gönül Soframıza ve tüm Ramazan etkinliklerine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.