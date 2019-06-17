İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da sağanak yağış sele dönüştü

Isparta’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Mehmet Tönge Mahallesi’nde yağmur suları sele dönüştü.

Isparta'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Mehmet Tönge Mahallesi'nde yağmur suları sele dönüştü. Aniden yollarda meydana gelen sel suları, çamur ve balçıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezinde etkili olan sağanak yağış Mehmet Tönge Mahallesi'nde etkili oldu.


Mahallede aniden bastıran sağanak yağış sonrasında biriken sular, engebeli sokaklarda sele dönüştü.


Sel suları mahalledeki bir düğün yapıldığı esnada adeta akarsu gibi akarken, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülenirken, mahallenin alt bölgelerinde biriken sular ise bazı kamu kurumu, ev ve bahçeleri bastı. Bölgede yağış sonrasında biriken sular bazı yollarda da trafiği güçleştirdi.


Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye, belediyeye ait itfaiye, fen işleri, su - kanalizasyon ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin koordineli çalışmaları sonrasında su baskını yaşanan kamu kurumu, ev ve bahçeler kısa sürede eski hallerine çevrilirken, güvenlik gerekçesiyle su birikintisi bulunan yolları kapatan polis de, çalışmaların tamamlanmasıyla durumu eski haline çevirdi.


Bölgede, sağanak yağış sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, selin getirdiği yoğun çamur ve balçıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.