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Isparta'da sahte altınla dolandırıcılığa 4 gözaltı

Isparta merkeze bağlı Gelincik köyünde bir kişiyi sahte altın ile dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Isparta'nın merkeze bağlı Gelincik köyünde M.K. isimli şahıs 1 Nisan tarihinde sahte altın ile dolandırıldığını iddia ederek jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, yaptıkları araştırma sonucunda olayın şüphelileri A.D., Ö.D., O.G. ve A.S.'yi dolandırıcılık olayında kullandıkları sahte altınlar ile yakaladı. Yakalan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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