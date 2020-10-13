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Isparta'da sahte içki operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol satışı yapan bir şahsı suçüstü yakalarken, şahsın evi ve arabasında yapılan aramada 29 litre sahte alkol, 45 litre etil alkol ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim Cumartesi günü Bağlar Mahallesi'nde sahte alkol satışı yapan bir şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 29 litre sahte alkol, alkol üretiminde kullanılmak üzere 45 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 4 şişe anason yağı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 32 adet fişek, 8 adet 9 mm çapında ve 8 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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