Isparta'da sahte içki operasyonu

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

Yenişarbademli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 30 Mart günü M.B. isimli şahsın sahte alkol ve tütün işi yaptığı, alkolleri de pet şişede sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 100 kilogram açık tütün, 4 adet av tüfeği, 5 adet pet şişe içerisinde alkollü içecek, 3 adet 5 litrelik etil alkol, 4 adet alkol yapımında kullanılan anason maddesi, çok sayıda boş makaron ile tartı aleti ve alkol yapımında kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Şüpheli M.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.