Isparta'da salgın döneminde 2 bin 600 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta'da salgın sürecinde yakınlarını kaybedenlere ve karantinaya alınan pozitif vakalara Psikososyal Destek Hizmeti sunuyor. Salgın döneminde bu tür psikolojik sorunlar yaşayan 2 bin 600 kişiye ekiplerce psikososyal destek imkanı sunduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, aktif olarak 6 psikoloğun görev başında olduğunu söyledi. İl Müdürü Yakup Kütük, psikososyal destek hizmetinin ilçelerinde de yüz yüze ya da telefonla gerçekleştirildiğini belirtti.