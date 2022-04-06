Isparta'da sanayi çetesine operasyon

Isparta'da hurda, ağır hasarlı ve hacizli araçların motor ve şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdiği tespit edilen çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Yalvaç Sanayi Sitesi'nde 2 işyerinde hacizli, ağır hasarlı ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını aynı özelliklere sahip başka otomobiller ile değiştirdiği tespit edilen şüphelileri jandarma ekipleri takibe aldı. Yalvaç, Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, E.Ş. (45), M.B. (50), A.Ş. (27) ve Ö.Ş.'yi (25) işyerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda, şasi numaraları değiştirilerek trafiğe çıkarılmış 8 otomobil, 3 takım numara çakma aparatı ve 4 adet şasi numaraları kesilmiş hurda araç ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.