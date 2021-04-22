Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında 3 km'lik 500'lük korge ve 1000'lik betonarme hat çekilmiş, 200'e yakında yağmur suyu ızgaraları konmuştu.

Tüm bu altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hat çekilen 3 km'lik bölgede asfalt çalışmalarını başlattı. Sitenin 3 nolu giriş kapısının bulunduğu alandan başlatılan çalışmalar, önümüzdeki hafta başı itibariyle tamamlanmış olacak.

Sitenin içerisindeki çalışmaların bitirilmesinin ardından ayrıca Gül Küçük Sanayi Sitesi önünden Bozanönü'ne giden yolun asfaltlanması da gerçekleştirilecek.