Isparta'da şap aşısı sırasında hayvanlar ahırın demirlerini söktü

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyündeki bir çiftlikte şap aşısı için gelen görevlileri gören büyükbaş hayvanlar, strese girip ahırın demirlerini söktü. Yaşananlar çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gölbaşı köyünde Süleyman Avşar'a ait büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulamak için çiftliğe gitti. Büyükbaş hayvanlar, şap aşısı uygulayacak 2 görevliyi görünce strese girip ahırın demirlerini yerinden söktü. O anlar ahırın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hayvanlar aşı olmaktan yine de kurtulamadı. Çiftlik sahibi Süleyman Avşar, olay sonrası ahırın sökülen kısmını yeniden inşa etti.

“Strese girince yıktılar”

Süleyman Avşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 2 görevlinin şap aşısı için ahıra geldiğini belirterek, “Ahırda inekler strese girince buraları yıktı, bize de buraları yeniden yapmak düştü. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Başka arkadaşlar ahırlarını daha sağlam yapsınlar, onlara bu durum örnek olsun” dedi.