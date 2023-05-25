Isparta'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Isparta'da 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Isparta valisi Aydın Baruş başkanlığında 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin Isparta'da huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi. Valilik Göl toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve ilgili birim müdürleri katıldı.