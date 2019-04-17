Isparta'da seçim sonrası ilk muhtarlar toplantısı

Isparta'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk Merkez Muhtarlar Toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve yeni dönem için göreve gelen muhtarları tebrik ederek başarılar diledi.

Isparta Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, merkeze bağlı görev yapan mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Yardımcısı Ateş toplantıda yaptığı konuşmada, “Bundan sonra hep beraber çalışacağız, muhtarlarımıza büyük işler düşüyor. Bunların başında muhtarlarımızın görev yaptığı yerlerde emniyet ve asayiş yönünden kolluk birimlerine yardımcı olmaları geliyor. Muhtarlarımızdan özellikle köylerde yabancı yada kötü niyetli kişilere karşı ilgili birimleri bilgilendirmeleri ve ülkemizdeki güven ve huzur ortamına katkı sunmalarını bekliyoruz. Diğer bir göreviniz de bölgenizdeki ihtiyaç sahipleri ve mağdur durumdaki kimseleri bizlere bildirmek suretiyle ilgili birimlerden yardım almalarını sağlamak. Muhtarlarımız bu konularda bizim elimiz ayağımız olacak. Diğer önemli bir konu da mahalle ve köylerimizdeki metruk binaların yıkılması ve temizlenmesi konusunda İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığımızın yaptığı çalışmalara yardımcı olmanız. Son olarak bağımlılık konusunda sizlere büyük görevler düşüyor, mahalle ve köylerimizde uyuşturucuya yönlendiren bunlara destek olan kimselere karşı duyarlı olup bunların önüne geçmeye çalışmanızı ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmanızı istiyoruz” dedi.

Başdeğirmen'den uyum içinde mahalle hizmetleri ile köylere destek açıklaması

Konuşmasına muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak ve görevlerinde başarılar dileyerek başlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise 44 mahalle muhtarıyla birlikte uyum içinde Isparta'ya hizmet edeceklerini vurgulayarak ihtiyaç olması halinde köylere de destek olacaklarını aktardı.

Muhtarlar toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol güvenlik ve asayiş konularında, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım'da birimlerinin çalışmaları hakkında muhtarlara bilgilendirmede bulundular. Toplantının sonunda Vali Yardımcısı Ateş, muhtarlara söz vererek talep ve önerilerini dinledi.