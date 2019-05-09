Isparta'da şehit ve gaziler onuruna iftar

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu tarafından, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programa şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve protokol mensupları katıldı. Programda ilk olarak şehitler için dua edildi. Vali Ömer Seymenoğlu programda yaptığı konuşmada, Müslümanların inancında, vatanı ve bayrağı için hayatlarını kaybedenlerin makamının şehitlik olduğunu belirtti. Şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Vali Seymenoğlu, "Şehit aileleri başımızın tacıdır. Bu millet ve devlet sizlere minnettardır. Her zaman minnettar kalmaya devam edecektir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün en seçkin köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri asla unutmayacağız." dedi.