Isparta'da şehit ve gazilerin madalyaları verildi

Isparta'da düzenlenen törenle kahraman 3 şehidin ailesine ve 7 gaziye devlet övünç madalyaları ile beratları takdim edildi.

Isparta'da Cumhurbaşkanlığı tarafından şehitler; Burhan Açıkkol, Şükrü Çakar ve Ali Hekim'in aileleri ile kahraman gaziler; Abdurrahman Aydoğdu, Eyüp Çetin, Süleyman Altuntay, Hakkı Tuncel, Seyfettin Kayacan, Hakan Aksoy ve Umut Şimşek'e tevcih edilmek üzere gönderilen devlet övünç madalyası ve beratları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Vekili Albay Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak, Müftü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

“Bu ülke şehit ve gazilerin yüzü suyu hürmetine ayaktadır”

Törende konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye'nin şehitler ve gazilerin yüzü suyu hürmetine ayakta olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu, “Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür, birer garantisidir. Bu ülkenin 82 milyon vatandaşının her biri, erkeğiyle, kadınıyla, hatta çocuğuyla, yaşlısıyla, gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki, bu topraklar hala bizim vatanımızdır” dedi.

“Bu millet bu devlet size minnettardır”

Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu dile getiren Vali Seymenoğlu, “Bu millet bu devlet size minnettardır. Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmek mümkün değil, onu biliyoruz. Onlar en büyük mükâfatı, Rabbimizden alacaklar, onu da biliyoruz. Aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri ve gazilerimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını ülkesi için bu büyük fedakârlığı yapan şehitlerimizin aileleri olan sizlere ve gazilerimize Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün en seçkin köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerini ve gazilerimizi de asla unutmayacağız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına; Şehit Burhan Açıkkol adına babası Durmuş Açıkkol'a Şehit Şükrü Çakar adına kızı Emine Nehir Çakar'a, Şehit Ali Hekim adına babası Hasan Hekim'e ve kahraman gazilerimiz; Abdurrahman Aydoğdu, Eyüp Çetin, Süleyman Altuntay, Hakkı Tuncel, Seyfettin Kayacan, Hakan Aksoy ve Umut Şimşek'e devlet övünç madalyası ve beratlarını takdim etti.