İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Isparta'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutularak, helva dağıtımı yapıldı.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutularak, helva dağıtımı yapıldı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatan için can veren şehitlere ithafen Mevlid-i Şerif okutularak helva dağıtımı yapıldı. Isparta Ulu Cami'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Emniyet Müdür Yardımcıları Cengiz Sağlam, Kamuran Koç, Bülent Akbaş, şube müdürleri, amir, komiser ve farklı şubelerden çok sayıda polis memuru katıldı. Programda, Özel Harekat Polisleri de tam kadro yer aldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dualar edildi. Mevlithanların Mevlid-i Şerif okuduğu program çıkışında ise helva dağıtımı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.