Isparta'da şerit ihlali yapan 53 sürücüye havadan ceza

Isparta'da, polisin trafikte şerit ihlali yapan sürücüleri havadan drone kameraları ile tespit ettiği denetimlerde, ihlalleri fotoğraflanan 53 sürücüye ceza yağdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Havacılık Daire Başkanlığı planlamaları ile trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Isparta'daki farklı noktalarda, çeşitli zaman dilimlerinde havadan denetimler yapıldı.

Yapılan denetimler kapsamında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği görevlileri, 25 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında ihlal yapan 53 sürücüye ceza yağdırdı.

Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanu'nun 54/1-B (Geçmenin yasak olduğu yerlerde öndeki aracı geçmek) maddesini ihlal gereğince, sürücülere idari para cezası uygulanarak, tutanak tanzim edildiği bildirildi.