İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kaçak tabanca ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kaçak tabanca ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Şarkikaraağaç ilçesinde bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ilçede bir şahsın aracında yapılan aramada 3 adet kurusıkıdan bozma 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili Z.E. (34) isimli şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.