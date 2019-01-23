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Isparta'da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı

Isparta’da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı.

Isparta'da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı.


Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta'da silah ticareti yaptıkları şüphesiyle 8 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı silah, 18 adet ise değişik çap ve markalarda tabanca fişeği ele geçirildi.


Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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