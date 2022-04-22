Isparta'da silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesindeki çiftçilere bin torba silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tohum dağıtım törenine Vali Ömer Seymenoğlu, TBBM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje ile yüzde 75'i hibe olmak üzere 567 çiftçiye 5 bin dekar alanda ekilmek üzere bin torba (50 Milyon adet) silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı. Proje bütçesinin %50'si Isparta İl Özel İdaresi, %25'i Şarkikaraağaç Süt Birliği ve %25'i ise çiftçiler tarafından karşılanacak.

“Bu yılı tarıma destek yılı ilan ettik”

Dağıtım töreninde konuşan Vali Seymenoğlu “İl Özel İdaresi olarak tarıma nasıl bir desteğimiz olabilir düşüncesiyle böyle bir projeyi başlattık. Aynı zamanda İl Özel İdaresi'nin yanına İl Tarım Müdürlüğümüzün de proje çalışmalarını ekleyerek bu yıl inşallah tarıma dolayısıyla hayvancılığa da bir katkı sunmayı planladık. Şu anda da bunun ilk adımını atmış oluyoruz. İl Özel İdaresi olarak bütün meclis üyeleri arkadaşlarımızla beraber bu yılı tarıma destek yılı ilan ettik'' dedi.

“Tarım yapılan arazilerdeki yollarımıza bir katkı sunmayı planlıyoruz”

Bu yıl yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Seymenoğlu ‘'Bu yıl 2 proje ile sizlerin huzurunuza geliyoruz. Biri kaliteli tohumluklarla sizlere az da olsa bir girdi katkısı vermek, ikincisi de İl Özel İdaresi'nin ekipmanları ile tarım yapılan arazilerdeki yollarımıza bir katkı sunmayı planlıyoruz. 12 ilçemizde bu çalışmalarımız devam edecek. Yöresine göre, iklimine göre bazı yerde silajlık mısır tohumu desteği vereceğiz, bazı yerlerde çilek fidan tohumu veya tıbbi aromatik fidan desteği vermiş olacağız'' diye konuştu.

“Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerinden bahseden Vali Seymenoğlu ‘'Kısaca ben şunun altını çizmek istiyorum Isparta tarım şehri, tarıma bağlı olarak devamında hayvancılığın da ön plana çıkarabileceğimiz bir şehir. Geçmişten bugüne nasıl destek sunuluyorsa bundan sonra da kamu eliyle çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TBBM Başkan Vekili Bilgiç ise il merkezi ve ilçelerde yem bitkilerinin geliştirilmesinin hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu ve TBBM Başkan Vekili Bilgiç çiftçilere tohumlarını teslim etti. Tören sonunda alanda bulunan kadın kooperatifinin stantları gezildi.

Buradan bir çiftçimizin tarlasına geçen Vali Seymenoğlu ve TBBM Başkan Vekili Bilgiç traktöre binerek dağıtılan mısır tohumlarını tarlaya ektiler ve tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundular.

“Bütün bu desteklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Törene katılan TBBM Başkan Vekili Bilgiç ise desteklerin sadece tarım il müdürlüğü üzerinden olmadığını belirtere " Şimdi işte bir silaj makinesinin yanındayız, o da Çarıksaraylar Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin yapmış olduğu bir proje bünyesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz üzerinden sağlanan yüzde 65'lik hibe desteğiyle alındı. Bu da bugünkü değeriyle yaklaşık 3 Milyon TL'lik bir proje. Bu bağlamda sadece Şarkikaraağaç özelinde baktığınızda toplamda 42 projede 33 milyon liralık yatırımın yapıldığını ve bunun 17,5 milyon lirasının da kurumlarımız tarafından Şarkikaraağaçlı hemşehrilerimize, köylümüze, çiftçimize hibe olarak dağıtıldığını görüyoruz. Bütün bu desteklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.