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Isparta'da sinema günleri başlatıldı

Isparta’da, yarıyıl tatili sürecince çocukların ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sinema günleri başlatıldı.

Isparta'da, yarıyıl tatili sürecince çocukların ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sinema günleri başlatıldı. İlk gösterilecek film ise ‘120' oldu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen filmlerin yarıyıl tatili süresince çocuklara ve gençlere yönelik kütüphane kullanımı artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sinema günleri başlatıldı.


22 Ocak Salı günü ‘120', 24 Ocak Perşembe günü ‘Ertuğrul 1890', 29 Ocak Salı günü ‘Vizontele' ve 31 Ocak Perşembe Günü ‘Çanakkale 1915' filmleri gösterilecek.


Filmler, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak.

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