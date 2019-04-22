Isparta'da sırt üstü kapalı böbrek taşı ameliyatı

Uzun yıllardır böbrek taşı rahatsızlığı çeken, ancak fazla kiloları ve diğer rahatsızlıkları gerekçe gösterilerek ameliyat edilemeyen gurbetçi hasta, Isparta Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan Supin PCNL (Sırtüstü yatırılarak yapılan Kapalı Böbrektaşı Ameliyatı) ile sağlığına kavuşturuldu.

Uzun yıllardır yurtdışında yaşayan 60 Yaşında olan Sultan Yeşil, çektiği böbrek ağrıları için Isparta Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne başvurdu.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yunus Ünal tarafından muayene edilen Yeşil, yapılan tetkikler sonucunda hastanede ilk kez uygulanan SUPİN PCNL (Sırtüstü yatırılarak yapılan Kapalı Böbrektaşı Ameliyatı) ile sağlığına kavuşturuldu.

Ünal: “Ücretsiz uygulanan ameliyat”

Sırtüstü yapılan ameliyatın kilolu hastalar ve kronik hastalıkları bulunan hastalar için komplikasyonsuz ve hiçbir sıkıntı olmadan sonuçlandığını belirten Op.Dr. Yunus Ünal, “Bu şikayetlerle başvuran fakat kilolu olup solunum sıkıntısı, tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan hastalarımızda uyguladığımız bu ameliyat hastanemizde ilk kez uygulanmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi kapsamında ücretsiz olarak uygulanmaktadır” dedi.

Yeşil: “Avrupa'da böyle hastane yok”

Hastaneye yurtdışından geldiğini belirten Yeşil ise, yıllardır böbrek ağrıları çektiğini, yurt dışında ve yurt içinde defalarca kez doktorlara gittiğini ve ameliyatı çok riskli olduğu için yapmadıklarını belirterek, “ Doktorum ameliyatımı yaptı ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.