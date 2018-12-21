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Isparta'da sisli hava ilginç manzaralar oluşturdu

Isparta’da sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, güneşin de belirmesiyle birlikte kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Isparta'da sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, güneşin de belirmesiyle birlikte kentte renkli görüntüler oluşturdu.


Sabahın erken saatlerinde havanın açık olduğu kent bir anda sisle kaplandı. Sisli hava güneş ışığıyla birleşince, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Manzara, fotoğraf tutkunları ve anı ölümsüzleştirmek isteyenler tarafından kayıt altına alınarak fotoğraflandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntüler çok sayıda beğeni aldı.


Isparta'daki sisli hava öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybederek yerini güneşe bıraktı.

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