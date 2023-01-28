Isparta'da site yöneticisi yaşlı adamın ölümünün cinayet olduğu ortaya çıktı

Isparta'da sitenin otoparkında emekli öğretmenin ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Yaşlı adamı siteye alınacak güvenlik görevlisi işi için gelen şahsın kemerle boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, bugün Fatih Mahallesi'nde bulunan konutlardan birinin kapalı otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Cahit Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Savcılık, olayın cinayet olma şüphesi üzerine inceleme başlattı. Olay sonrası sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç.'nin site yöneticisi Hüseyin Cavit Erdoğan'la siteye alınacak güvenlik görevlisi işi için görüştüğü ve görüşme esnasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü öğrenildi.