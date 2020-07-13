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Isparta'da siyah kuşak heyecanı

Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavı 112 sporcunun katılımıyla hafta sonunda Isparta’da yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavı 112 sporcunun katılımıyla hafta sonunda Isparta'da yapıldı. Isparta Işıkkent Spor Salonunda komisyon üyeleri eşliğinde gerçekleştirilen Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavına Isparta, Antalya, Konya, Aydın, Burdur ve Amasya illerinden sporcular katıldı.

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