İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da şok uygulamalarda 32 kişi hakkında adli işlem

Isparta’da Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen 30 şok uygulamada, 3 bin 60 şahıs sorgulanırken 32 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen 30 şok uygulamada, 3 bin 60 şahıs sorgulanırken 32 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerimi tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde son 1 ay içinde yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. 6 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak”, 1 şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek veya imal etmek” suçundan, toplamda 32 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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