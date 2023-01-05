Isparta'da şok uygulamalarda 32 kişi hakkında adli işlem

Isparta'da Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen 30 şok uygulamada, 3 bin 60 şahıs sorgulanırken 32 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerimi tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde son 1 ay içinde yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. 6 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak”, 1 şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek veya imal etmek” suçundan, toplamda 32 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.