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Isparta'da sokak satıcısı operasyonu: 7 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarıyla birlikte yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarıyla birlikte yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu kullanımını engellemek ve sokak satışının önüne geçmek amacıyla, kent merkezindeki farklı mahalle ve saatlerde operasyonlar düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalanan 7 şüpheli ve araçlarında 13 gram eroin maddesi, 6 adet suboxone hap ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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