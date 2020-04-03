İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da sosyal yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilecek olan 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor.


Dünyayı etkisi alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediyor. Salgının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere biner lira ödenmeye başlandı.


Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu da bin liralık ödemelerin Isparta'da PTT dağıtıcıları, Bekçiler ve Kolluk Birimi mutemetleri tarafından yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından bugün PTT Başmüdürlüğü'nden ödemeleri alan görevliler vatandaşların ikametlerine giderek ödemeleri elden yapmaya başladı.


Görevliler vatandaşların kimlik bilgilerini kontrol ettikten sonra, dışarı çıkmamaları ve herhangi bir ihtiyaçları olduğunda 112'ye ulaşmaları konusunda bilgilendirmede bulunarak ödemeleri teslim ettiler. Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek görevlilere teşekkür etti.


Isparta'da 5 gün içerisinde 2 bin 216 kişiye biner lira ödeme yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.