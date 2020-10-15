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Isparta'da su ürünleri denetlendi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından av sezonunun açıldığı Eylül ayında 68 su ürünü denetimi gerçekleştirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının önüne geçmek amacıyla karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapıyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisleri tarafından Isparta'da özelikle Eğirdir Gölü başta olmak üzere su ürünleri avlak sahaları, limanlar, balıkçı barınakları ve karaya çıkış noktaları denetlendi. Eylül ayındaki denetimlerde 39 işleme ve değerlendirme tesisi, 2 perakende balık satış yeri, 27 süpermarket ve semt pazarı olmak üzere kent genelinde toplam 68 adet su ürünleri kontrolü gerçekleştirildi.


Denetimler sırasında perakende balık satış yerleri, su ürünleri işleme tesisleri ve avcılara su ürünleri yasakları hakkında bilgilendirme de yapıldı.

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