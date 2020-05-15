Isparta'da sulama sezonu başladı

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Isparta'da 13 Mayıs'ta başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisi sulanacağını ve ülke ekonomisine 303 Milyon 210 bin TL katkı sağlanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini açıkladı. Yıldız, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini kaydetti.

"252 bin 675 dekar sulanacak"

Kaya Yıldız, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığını belirtti. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu ifade eden Yıldız, “ Bu kapsamda, gülün başkenti ve göller diyarı Isparta'da 13 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisi sulanacak. Toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 303 Milyon 210 bin TL katkı sağlanacak.” dedi.

Yıldız, 'Isparta ilinde en önemli sulama projelerinin başında Senirkent ve Yenişarbademli Sulamalarının olduğunu belirterek, “ Senirkent Sulaması ile 54 bin 600 dekar ve Yenişarbademli sulamasında ise 6 bin 225 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 65 milyon 600 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.”ifadelerine yer verdi.