Isparta'da sular altında kalan köy evlerinde seyirlik görüntüler

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı inşaatının ardından Darıbükü köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Bölgede yeni evlerin inşa edilmesiyle köylülerin bıraktığı eski evler, seyirlik görüntüler oluşturdu.

Sütçüler ilçesinin her biri köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. İlçenin muhteşem coğrafyasında birbirinden güzel ve harikulade tarih, kültür ve doğanın izlerini görmek mümkün. Sütçüler'in zengin coğrafyasında endemik bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, jeep safari, su sporları, yayla, kamp ve karavan turizmi yapılabiliyor.

Bölgenin en önemli yatırımlarından Kasımlar Barajı inşaatının ardından Darıbükü köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Coğrafyaya uygun inşa edilen yeni evlerine kavuşan köylülerin geride bıraktığı eski evler seyirlik bir görüntü oluşturmuş durumda.

Isparta- Sütçüler Dereyolu 105. Km'de bulunan İncedere Köyü- Kocaosmanlar mahallesi yolundan vadiye bakış yapılabiliyor.

Bölgedeki tota yaylasına ulaşırken kullanılan yol üzerinde yılkı atları görülebiliyor.