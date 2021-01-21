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Isparta'da şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 şahıstan birinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 şahıstan birinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 15 Ocak günü Gelendost ilçesi Haydarpaşa Mahallesi 2. Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede denetim yapan ekipler, durumlarından şüphelendikleri 2 erkek şahsın üzerinde arama yaptı. Şahıslardan birinin üzerinde sigara paketinde şeffaf poşet içerisinde, 84 adet extacy olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay ile ilgili olarak iki şüpheli, Yalvaç Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme bir şüphelinin tutuklanmasına diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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