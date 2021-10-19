İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda şüpheli 2 araçtan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı çalışma sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli 2 araç arandı. Aramaların ardından araçlardan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Araçlardaki 4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.

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