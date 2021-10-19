Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi

4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı çalışma sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli 2 araç arandı. Aramaların ardından araçlardan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Araçlardaki 4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.