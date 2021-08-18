İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

Isparta’da valilik binası yanındaki parka bırakılan dijital su sayacı polis ekiplerini alarma geçirdi.

Isparta'da valilik binası yanındaki parka bırakılan dijital su sayacı polis ekiplerini alarma geçirdi.


Kutlubey Mahallesi'nde valilik binasının yanındaki parkta bir bankın üzerinde şüpheli paket olduğu ihbarıyla ekipler harekete geçti. Polis, parkın her iki tarafına güvenlik şeridi çekip yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanı şüpheli materyalin dijital su sayacı olduğunu belirledi. Sayaca el konulurken, alınan önlemler de kaldırıldı.

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