İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da şüpheli valizden erkek kıyafetleri çıktı

Isparta’da unutulan bir valiz, şüpheli olduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Isparta'da unutulan bir valiz, şüpheli olduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Kontrollü şekilde patlatılan valizin içerisinden erkek kıyafetleri çıktı.


Olay, bugün saat 15.30 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki şehirler arası otobüs terminali yakınlarında meydana geldi. Kavşak yakınlarındaki kaldırım üzerinde bir valiz bulunduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.


Olayı haber alan polis ekipleri söz konusu bölgeye gelerek, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli valiz nedeniyle İstanbul Caddesi, üniversite otobüs durakları civarından otogar kavşağına kadar güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Emniyet Bomba Uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi kontrol etti.


Bomba Uzmanı, gerekli kontrolleri gerçekleştirdikten sonra ‘Kontrollü patlama' ikazının ardından, valizi güvenli bir şekilde patlattı. Sonrasında yapılan kontrolde, valizin içerisinden erkek kıyafetleri çıktı. Valiz ve kıyafetleri muhafaza altına alan polis, daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Şehit Faruk Kaplan Sanayi Polis Merkezi'ne götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.