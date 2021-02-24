Isparta'da suyun az tüketimiyle ilgili çiftçilere eğitim veriliyor

Isparta'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile suyun doğru tüketiminin sağlanması amacıyla çiftçilere yönelik basınçlı sulama sistemleri kursu düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla çiftçilerin bilinçlendirilmesi için, İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Bozanönü köyünde ‘Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu' düzenleniyor.

Kursta eğitimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, Ziraat Mühendisleri Sakine Aygün ve Mehmet Ünsal tarafından veriliyor.

Covid-19 pandemisi için gerekli olan tedbirlerin alınarak düzenlenen ve 10 iş günü sürecek olan kursta damla sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri, toprak, bitki ve su ilişkileri, debi ve debinin ölçülmesi, sulamada kullanılan pompalar konularında eğitimler veriliyor.

Düzenlenen bu kursla basınçlı sulama sistemi yöntemleriyle birim alanda daha az su tüketilmesinin sağlanması, su tasarrufu yapılması, suyun en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılarak kaynakların korunması hedefleniyor.