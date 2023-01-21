İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da tabancayla vurulan adam hayatını kaybetti: 6 gözaltı

Isparta merkezde tabancayla vurulan şahıs tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Isparta otogarında bulunan bir bilet firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin Akay'ın (30) tabancayla göğsünden vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Akay sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından Özel bir hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis, olayın intihar ya da cinayet olup olmadığını araştırırken 6 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

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