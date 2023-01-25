Isparta'da tabancayla vurularak ölen kişiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde, Mehmet Çetin Akay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.Ö., E.Ö., R.G., M.A.G., B.A. ve A.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Ocak tarihinde Isparta otogarında bulunan bir bilet firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin Akay'ın (30) tabancayla göğsünden vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Akay, sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın intihar ya da cinayet olup olmadığını araştırırken 6 kişi gözaltına alındı.