İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı

Isparta’da girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef eden yaklaşık 1.

Isparta'da girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef eden yaklaşık 1.5 metrelik yılan, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak doğaya salındı.


Olay, merkeze bağlı Bozanönü Köyü'ndeki cami arkası mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, yılanın girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef ettiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel aparatları ile belirtilen bölgeye gelerek yılanı yakalamak için kümese girdiler. İtfaiye erleri, yaklaşık 10 dakika süren operasyon sonrasında tavuk ve civcivleri telef eden yılanı kıskıvrak yakaladılar. Ekipler, yakalanan yılanı daha sonra doğaya bıraktılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.