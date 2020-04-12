Isparta'da tedavileri tamamlanan 40 umreci daha alkışlarla taburcu edildi

Isparta'da karantina altındayken korona virüs testleri pozitif çıkan 40 umreci daha tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Suudi Arabistan'daki umre ziyareti sonrası Türkiye'ye dönen 586 umreci, 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu´nda karantina altına alındı. Karantinadaki umrecilerden korona virüs testleri pozitif çıkan ve kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alınanlardan 40'ı daha sağlığına kavuştu. Bu kapsamda tedavileri tamamlananlardan 31'i Isparta Şehir Hastanesi, 2'si Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi ve 7'si de Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 24 ile 75 yaş aralığındaki 31 umreci özel kıyafetli sağlık çalışanları tarafından tekerlekli sandalye ile tek tek kendilerini bekleyen araçlara ve ambulanslara taşındı. Sağlık çalışanları da hastane çıkışında umrecileri alkışlarla uğurladı. Taburcu edilen umreciler, kaldıkları yurda götürülürken, oradaki işlemlerinin ardından memleketlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi.

“Kalaylı kap gibi yaptılar bizi, teşekkür ederim”

Tedavisi tamamlanarak taburcu olan Mahmut Usta, kendilerini iyi bakan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Usta, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanımıza, sayın valimize ve hastane personeline teşekkür ederim. Aynı kalaylı kap gibi yaptılar bizi. Yemekleri, her şeyi güzeldi. Allah'a emanet olun” dedi.

“Şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Isparta Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, 3 farklı hastaneden toplam 40 kişinin taburcu edildiğini belirterek, “Isparta'daki sağlık tesislerimizde bugün itibariyle Şehir Hastanemizden 31, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanemizden 2, Şehit Yunus Emre Devlet Hastanemizden de 7 hastamızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepsine geçmiş olsun diyoruz, hepsinin gözü aydın, bizim de gözümüz aydın. Tüm sağlık personelim adına hepsine güzel günler diliyorum” diye konuştu.