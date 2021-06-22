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Isparta'da temaslı 18 kişi KYK yurdunda izole ediliyor

Isparta’da korona virüs hastalarıyla temaslı olan 18 kişi kentteki yurtta izole ediliyor.

Isparta'da korona virüs hastalarıyla temaslı olan 18 kişi kentteki yurtta izole ediliyor.


Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de, hastalara temaslı olan ya da varyant şüphesi bulunan kişilerin kentlerdeki yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından filyasyon ekipleri pozitif vaka olup, evlerde karantinada bulunan vatandaşlara yönelik denetimler gerçekleştiriyor.


Filyasyon ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Isparta'da hastalara temaslı ya da varyant şüphesi bulunan 18 kişi, Isparta Murat Hüdavendigar Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nda izole ediliyor. 18 kişiden birinin Hindistan'dan geldiği ve karantinaya alındığı öğrenildi. Öte yandan söz konusu 18 kişi 14 günlük karantina sürelerini öğrenci yurdunda tamamlayacaklar.

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