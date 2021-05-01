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Isparta'da temizlik işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor

Isparta’da belediye işçileri tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs’ı çalışarak geçiriyor.

Isparta'da belediye işçileri tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor.


Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü korona virüs gölgesinde kutlanıyor. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma tedbirleri olmasına rağmen 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor. Kentin farklı noktalarında sabah saatlerinden itibaren işlerinin başına geçen görevliler, kenti pırıl pırıl yapıyor.


Temizlik işçileri, 1 Mayıs'ta çalıştıklarını belirterek, işlerini severek yaptıklarını söylediler. Tam kapanma olmasına rağmen işlerini aksatmadıklarını ifade eden işçiler, ülkenin korona virüs salgınından bir an önce kurtulmasını dilediklerini belirttiler.

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